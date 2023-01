Presentato il calendario della "settimana dello sport Agatino", tra sport e tradizione

Dopo due anni forzati di stop al pubblico, causa pandemia, la Festa di Sant’Agata riaccende le luci e si prepara per l’abbraccio dei catanesi alla Santa per le strade del capoluogo etneo. E se le celebrazioni liturgiche hanno già preso il via, da domani sono pronti a partire anche i dieci eventi sportivi legati ai festeggiamenti e racchiusi nella "Coppa Sant'Agata", organizzata dal Comitato provinciale del Coni, in sinergia con il Comune e il Comitato per i festeggiamenti.

Questa mattina, presso la Sala Giunta, è stato presentato il ricco e fitto calendario della "Settimana dello sport agatino" che avrà il suo incipit nella giornata di domani con il triangolare di calcio tra Comune di Catania, magistrati e All Star Sicilia e avrà il suo culmine giorno 3 febbraio con la classica gara podistica sul circuito cittadino. La partenza, così come l’arrivo è prevista in via Vittorio Emanuele, nei pressi del Palazzo della Cultura, dove a partire dalle 13 è previsto il ritiro pettorali. La gara parte alle 15 con un percorso di 9,8 km per gli uomini e di 5,6 km per le donne.

A fare gli onori di casa il Commissario straordinario del comune etneo, Federico Portoghese, che ha ringraziato gli organizzatori per l'impegno annunciando che è tutto pronto per i festeggiamenti, con la speranza che facciano da linfa ad una città martoriata da tante emergenze: "Quest'anno la città, dopo il periodo di pandemia, vivrà un calendario di eventi particolarmente ricco e variegato al quale abbiamo lavorato attenzionando diversi aspetti, a partire da quelli legati alla sicurezza, che sono stati al centro anche ieri di una riunione in prefettura". "Abbiamo lavorato tantissimo per mettere a punto il ritorno a pieno regime di Sant'Agata - ha aggiunto la presidente del Comitato dei Festeggiamenti, Mariella Gennarino - Il Trofeo Sant'Agata fortifica il binomio tra sport e devozione. Nel suo breve intervento, la Gennarino chiude con un appello alla cittadinanza: "Adesso chiediamo la collaborazione dei cittadini, per far sì che siano giorni di Festa composti".

Sala affollata anche da organizzatori, presidenti di società e rappresentanza di atleti che animeranno la settimana sportiva “agatina”. “Insieme a Sant’Agata ritorna anche lo sport legato alla festa – aggiunge il delegato provinciale del Coni, Enzo Falzone. Un ricco calendario con gare di nuoto, tennis, vela, canoa polo, calcio e non solo, per dare un contributo non solo alla Festa ma anche la città. Lo sport è uno dei vanti e punto di riferimento di Catania”. A fare da eco alle parole di Falzone, anche il presidente dell'Atletica Sicilia, Santi Monacheri che punta all'evento clou delle gare, il Trofeo di corsa su strada: "Dopo il successo della maratona di Catania ripartiamo da questa manifestazione. Stiamo ricevendo un numero notevole di richieste di partecipazione, stiamo facendo una cernita per avere una starling list di livello e consono alla manifestazione.

Starting list in cui spiccano già atleti come i gemelli Ala e Osama Zoghlami, il primo finalista alle ultime Olimpiadi di Tokyo nei 3000 siepi e il secondo, bronzo ai campionati europei di Monaco, sempre nella stessa disciplina. Presenti anche il campione italiano di maratona 2021, Antonino Lollo e il tre volte vincitore della maratona di Catania, primatista mondiale dei 50 km, Lorenzo Lotti.