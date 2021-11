Torna Scatole di Natale, la raccolta di pacchi dono per le famiglie in difficoltà

Dopo la grande partecipazione dello scorso anno con oltre 900 pacchi dono raccolti, torna Scatole di Natale la raccolta solidale promossa da Catania Family Lab in collaborazione con Ciciulio di Mamme. A presentarla oggi in conferenza stampa presso la sala Monsignor Zito delIa Ipab Ardizzone Gioeni la fondatrice di Catania Family Lab Barbara Privitera in compagnia dell'artista Dimitri Tosi in arte Dimis, testimonial dell'iniziativa per il secondo anno consecutivo.

"Nel periodo natalizio ci si impegna spesso nel sociale - ha spiegato Barbara Privitera - e Catania Family Lab, dall'anno scorso, ha voluto essere parte attiva iniziativa ha lo scopo di regalare un po’ di gioia ai più bisognosi del nostro territorio andando oltre il principio del pacco spesa - prosegue Privitera -. Ogni partecipante, infatti, sarà chiamato a mettere dentro il proprio pacco dono una cosa calda, una cosa dolce, un prodotto di bellezza, un passatempo e un biglietto con un pensiero gentile".

E sono proprio questi ultimi due punti a fare la differenza: "Non abbiamo solo bisogno di cibo, è il sentirci amati e pensati che rende il periodo natalizio bello", ha dichiarato Dimitri

Tosi. "Quando però le ristrettezze economiche non consentono di pensare al necessario, vengono meno anche quelle cose che sembrano futili ma che ci consentono di sentirci bene: come un libro, un passatempo, una coccola. Questo è quello che si riprometto di fare Scatole di Natale".

"Lo scorso anno - ha proseguito Dimis - tantissimi pacchi contenevano lettere che parlavano al cuore: leggerle è stato bello per noi volontari, immagino quello che avranno provato i destinatari dei pacchi". A fare gli onori di casa in conferenza stampa il commissario Ipab Giampiero Panvini: "Abbiamo accolto con piacere l'niziativa mettendo a disposizione alcuni locali dell'Ipab per convogliare in un unico luogo i pacchi che man mano saranno consegnati nei diversi punti di raccolta della città. Una iniziativa che vede il pieno sostegno dell'assessore regionale Antonio Scavone e dell';assessore alle politiche sociali del Comune di Catania Giuseppe Lombardo".

"Sono certo - ha concluso il Commissario Straordinario Giampiero Panvini - che il record dei 900 pacchi verrà sicuramente superato in questa nuova edizione". Ente designato per la distribuzione dei pacchi dono la Confraternita Misericordia di Librino: "I nostri volontari operano nel territorio da oltre 30 anni - ha dichiarato in conferenza stampa la governatrice Laura Spitaleri - e sono oltre 1.000 le famiglie seguite dalla nostra Confraternita. Il covid ha purtroppo bloccato tantissime attività, ma Scatole di Natale darà un po' di respiro e slancio ai volontari".

Presenti anche i rappresentanti delle attività presso cui sarà possibile conferire i pacchi dono: Favolandia, La casetta di Sara, Eurekakids, Spazio per Crescere a Casa di Bo e la

Casa di Babbo Natale di Barriera. Gli orari e i giorni per il conferimento sono visionabili sulla pagina Facebook di Catania Family Lab. La raccolta di concluderà il 17 di dicembre.