I vigili del fuoco salvano con l'elicottero un toro intrappolato in un canalone

L' elicottero dei vigili del fuoco "Drago 146", in servizio presso il reparto Volo di Catania, ha recuperato e tratto in salvo un toro intrappolato in un canalone a Carlentini. A coadiuvare il lavoro del mezzo aereo, anche gli uomini del distaccamento di Lentini. L'animale è stato imbragato ed issato in volo in un terreno sicuro