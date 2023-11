Torre del Grifo, al via l'asta per trovare un nuovo proprietario

Torre del Grifo all'asta. La vecchia casa del Calcio Catania, oggi abbandonata e in uno stato che grida vendetta rispetto ai fasti di qualche anno fa, avrà la possibilità di avere un nuovo proprietario. Il complesso immobiliare ricadente nel comune di Mascalucia è composto da: edificio polifunzionale sportivo su quattro livelli con due piscine coperte, area parcheggio, quattro campi da calcio, un sottocampo, un resort, spazi comuni, 3 suite, hall, sala meeting e blocco bagni, foresteria e locale magazzino interrato, uffici direzionali, locale ricevimento ingresso, locali tecnici, accessori e depositi.

Termine ultimo per l'invio di proposte di acquisto il 10 gennaio 2024 alle 15:30, successivamente si procederà con l'apertura delle buste e l'esame delle offerte. Fissato il prezzo base a 28.940.000 euro, offerta minima di 21.705.000 euro. Nel caso in cui si presentasse più di un'offerta si andrebbe all'asta con un rilancio di 250mila euro, l'importo cauzionale previsto è pari al 10% del prezzo offerto.

Ci saranno offerte per accaparrarsi il centro sportivo che ha fatto parlare molto bene di sè ai tempi del Catania in Serie A? Ad oggi è difficile pronosticarlo, anche se è certo che lo stato dell'arte del bene preveda investimenti per il ripristino della sua normale condizione di fruibilità. C'è curiosità anche per le azioni che intenderà intraprendere la proprietà del Catania Football Club, la realtà che ha ereditato il testimone dal fallito Calcio Catania spa come squadra rappresentativa della città etnea. Più volte, sollecitati sull'argomento, i vertici della società di Ross Pelligra hanno dichiarato di attendere i rilievi della curatela fallimentare per capire l'ammontare dell'investimento per un eventuale acquisto. Vedremo, anche se oggi il club sembra aver virato su altre alternative in cui costruire da zero una nuova struttura funzionale ai propri progetti.