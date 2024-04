Torre del Grifo, deserta la seconda asta per il centro sportivo

Deserta anche la seconda asta per Torre del Grifo Village che si chiude senza offerte per il centro sportivo. Il bene quindi non è stato aggiudicato. Alle 13:00 sarebbe dovuta partire la vendita telematica asincrona ma la curatela fallimentare ha riscontrato l'assenza di proposte. Il termine era fissato per mercoledì 10 aprile 2024 alle 13:00. Il prezzo base era di 21.705.000 euro e l’offerta minima corrispondeva a 16.278.750 euro con cauzione minima pari al 10% del prezzo offerto. La prima asta si sarebbe dovuta svolgere il 11 gennaio e anche in quel caso non è stata presentata alcuna offerta. Il Catania FC secondo quanto ribadito più volte dalla proprietà e dalla dirigenza riterrebbe più produttivo costruire un nuovo centro sportivo invece di investire nel precedente. Il futuro di Torre del Grifo, centro sportivo tanto apprezzato negli anni passati, sembra ancora tutto da delineare e scrivere. Al momento tutto tace.