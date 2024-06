Torre del Grifo, altra asta deserta: resta incerto il futuro del centro sportivo

Nessun acquirente per il "Torre del Grifo Village", andato deserto anche per la terza asta telematica asincrona che si è chiusa ieri, mercoledì 5 giugno alle ore 13. Il prezzo base era fissato a 15.193.500,00 euro, con un'offerta minima di 11.395.125,00 euro.

Nonostante il ribasso rispetto alle precedenti aste (il prezzo base era fissato a 21.705.000 euro per la seconda asta), nessuno si è fatto avanti per acquistare il complesso, che comprende un edificio polifunzionale sportivo, due piscine coperte, un'area parcheggio, quattro campi da calcio, un resort, spazi comuni, suite, uffici e altro ancora. Il futuro del complesso "Torre del Grifo Village" rimane dunque incerto.

A proposito del centro sportivo proprio ieri il direttore generale del Catania, Vincenzo Grella, a margine della presentazione del nuovo ds, Daniele Faggiano, ha così dichiarato in merito al discorso riguardante Torre del Grifo: “E' un discorso oggetto di continua valutazione. Nelle varie riunioni con il CdA io come riferimento principale cerco di spiegare approfonditamente l’importanza di dotarci di un impianto per far crescere il club. Le intenzioni del presidente sono chiare, attendiamo quelli che saranno i suoi prossimi passaggi. Il centro sportivo riguarda la crescita della società, lo sviluppo del settore giovanile. I solleciti su questo punto sono tanti e non smetterò di farli".

