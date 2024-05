Torre del Grifo, al via la terza asta per assegnare il centro sportivo

Terzo tentativo per assegnare ad un nuovo proprietario Torre del Grifo Village, l'ex centro sportivo del Catania. Pubblicati infatti i dettagli della terza asta, dopo l'insuccesso riscontrato nelle prime due a cui non si è palesato nessun papabile acquirente disposto a rilevare quello che fino a qualche tempo fa era considerato un fiore all'occhiello sul territorio siciliano e non solo.

Il complesso immobiliare è formato da un edificio polifunzionale sportivo su quattro livelli con due piscine coperte, area parcheggio, quattro campi da calcio, un sottocampo, un resort, spazi comuni, tre suite, hall, sala meeting e blocco bagni, foresteria e locale magazzino interrato, uffici direzionali, locale ricevimento ingresso, locali tecnici, accessori nonché depositi.

Il prezzo base è di 15.193.500,00 euro e l'offerta minima è stata fissata a 11.395.125,00 euro. L'udienza è in programma il 6 giugno 2024 alle 13:00.