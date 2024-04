Chiede soldi ai familiari e distrugge casa, tossicodipendente violento trasferito in carcere

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 24enne che, da mesi, chiedeva continuamente soldi ai parenti, residenti nel suo stesso stabile. Quando non riusciva ad ottenere denaro era solito distruggere tutto ciò che gli capitava davanti. La madre, in particolare, nei giorni scorsi è stata costretta a chiamare i carabinieri per segnalare la violenta reazione del giovane, che si era scagliato contro lei e contro l’anziano nonno, dopo l'ennesima richiesta di denaro. Sul posto è accorsa in pochi minuti una pattuglia già impegnata in un servizio di prevenzione sul territorio.

Non appena avuto accesso all'immobile, i carabinieri hanno notato un porta ombrelli fatto a pezzi, numerosi frammenti di vetro ed un signore anziano, molto provato ed agitato che li attendeva. Il nonno dell'esagitato è stato immediatamente rassicurato e tranquillizzato per poi riferire che il nipote gli aveva danneggiato la porta d’ingresso di casa a calci dopo aver perso la testa, ancora una volta. Anche la madre ha raccontato che il 24enne, dopo aver rotto la porta al nonno, ha iniziato a chiedere denaro anche a lei e di essere accompagnato in auto per acquistare la sua dose di droga. Successivamente, aveva anche iniziato a minacciarla di morte e insultarla pesantemente.

Anche gli zii del ragazzo hanno poi raggiunto i carabinieri, riferendo che poco prima avevano trovato il nipote nell’atrio della palazzina in preda all’ira e sofferente. Pensando che potesse avere una crisi da astinenza da droga, prestandogli perfino le prime cure. Nonostante tutto il giovane aveva iniziato a pretendere con insistenza del denaro anche da loro, ottenendolo per sfinimento ed uscendo quindi di casa. A quel punto gli operatori si sono messi alla ricerca del ragazzo e rintracciandolo in Corso Carlo Marx ed accompagnandolo poi in caserma.

I carabinieri hanno accertato che le violenze ai danni dei familiari avevano avuto inizio nel gennaio 2022, quando la madre lo aveva denunciato, per la prima volta. Successivamente, nel maggio dello stesso anno, si era reso necessario un intervento dei militari dell'Arma che avevano adottato di propria iniziativa la misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare, dopo la convalida ricevuta dall’autorità giudiziaria. Il 24enne aveva, infatti , trascorso un periodo lontano da casa e fuori regione ma, per motivi economici, era stato costretto a tornare, mettendo nuovamente in atto le sue condotte violente. Alla luce dei fatti, è scattato l'arresto e, dopo la convalida del provvedimento, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.