La compagna lo lascia e tenta di darsi fuoco: 28enne salvato dalla polizia

Gli agenti delle volanti sono intervenuti a Nesima in seguito alla segnalazione della sala operativa, cui un uomo aveva riferito all’operatore di voler farla finita dandosi fuoco. Immediatamente è stato contattato anche il 118 per l'invio di un'ambulanza sul posto e, nel frattempo, gli agenti si sono portati sul posto notando un 28enne in evidente stato di agitazione. Vedendo la polizia, si è buttato addosso dell'alcool etilico, contenuto in una bottiglia in plastica che teneva in mano, impugnando nella mano opposta un accendino con il quale ha minacciato di darsi fuoco. Gli operatori hanno cominciato a dialogare con lui per tranquillizzarlo e ad un certo punto, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti a togliergli l'accendino dalle mani e anche il giubbotto che era totalmente intriso di alcool. L’uomo ha riferito ai poliziotti di voler compiere l'insano gesto a causa della disperazione legata alla separazione dalla compagna, avvenuta da poco, e della perdita del lavoro dovuta alla sua tossicodipendenza. Grazie alla professionalità degli operatori di polizia che hanno calmato l’uomo si è evitato il peggio. Successivamente, l’ambulanza del 118 ha trasportato il giovane presso il pronto soccorso dell'ospedale San Marco per le cure del caso. Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678 . I fatti si sono verificati la scorsa settimana, ma il comando dell'Arma ne ha dato notizia solo questa mattina.