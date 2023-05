Traffico d’armi da guerra e clandestine: arrestato 26enne vicino al clan Cappello

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 26enne, indicato come vicino al clan Cappello, per detenzione illegale di arma da guerra e clandestina e munizioni e ricettazione. Nella sua abitazione, nel quartiere San Cristoforo, i militari dell'Arma hanno trovato, in dettaglio: un fucile automatico a pompa modello “Maverick – 88, calibro 12”; un fucile d’assalto modello “Kalashnikov – AK47 calibro 7,62 per 39”; una pistola a tamburo modello “Smith &Wesson – 357 Magnum” con matricola abrasa; una pistola a tamburo modello “Smith &Wesson – 10 calibro 38” con matricola abrasa; una pistola automatica modello “Glock – 17 cal. 9 per 21” con due serbatoi; una pistola automatica marca “Bernardelli-Gardone calibro 7.65”, con matricola punzonata e relativo serbatoio; 246 proiettili dei calibri corrispondenti alle armi.

Si tratta dell’ultima di una serie di azioni di contrasto poste in essere dal comando provinciale dei carabinieri di Catania alle “capacità militari” delle consorterie mafiose, che dal 2021, hanno permesso di assicurare alla giustizia complessivamente 63 persone, di cui 43 in stato di arresto e 20 deferiti in stato di libertà, nonché sequestrare 73 pistole, 70 fucili, 5000 munizioni e 37 ordigni esplosivi (alcuni da guerra ad altissimo potenziale), tra cui figurano numerose armi da guerra clandestine, come i “Kalashnikov”.