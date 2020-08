Traffico intenso sulle strade catanesi, ci si prepara al weekend da "bollino nero"

Il secondo fine settimana dell'esodo estivo è stato caratterizzato da traffico intenso lungo le principali arterie della rete Anas in provincia di Catania. La circolazione ha subito rallentamenti, soprattutto nella giornata di sabato 1 agosto, anche a causa di alcuni incidenti. Nel prossimo weekend, contrassegnato da bollino nero nella giornata di sabato 8 agosto, si prevede un incremento dei volumi di traffico per le ultime grandi partenze verso le località di vacanza. La circolazione è stata intensa sulla tangenziale ovest di Catania e lungo l'A19 Palermo-Catania, dove lo scorso 31 luglio è stato aperto al traffico il nuovo viadotto Imera rendendo fruibile la doppia carreggiata all'altezza di Scillato. Anas ha assicurato anche in questo fine settimana il monitoraggio h24 della rete attraverso le sale operative, il dispiegamento dei cantonieri e l'impiego di molteplici canali di diffusione delle notizie sul traffico, attraverso social media, bollettini radio, Cciss Viaggiare Informati del Ministero Infrastrutture e il Numero verde 800.841.148 del servizio clienti. Il piano per la viabilità estiva 2020, inoltre, ha previsto la rimozione dei cantieri che possono avere impatto sulla viabilità.

