Cantieri stradali creano ingorghi al viale Mario Rapisardi: chiesto un "piano-traffico"

Mesi di lavori stradali lungo l’intero viale Mario Rapisardi hanno provocato diversi disagi in questa parte di Catania. Dallo scorso dicembre il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede all’amministrazione comunale la necessità di intervenire con un piano del traffico alternativo che possa in qualche modo lenire i problemi legati alla viabilità.

Si chiede, in particolare, di far transitare gli automobilisti per le tante strade limitrofe per scongiurare un blocco di auto al viale Mario Rapisardi.

"Un lungo cantiere - spiega Parisi - occupa la zona centrale della strada con macchine parcheggiate, auto che fanno lo slalom tra una corsia e l’altra e la costante carenza di posteggi. Il risultato inevitabile sono le lunghe file nelle ore di punta. Non solo, altra questione sollevata dal comitato Romolo Murri è la condizione del manto stradale temporaneo. L’asfalto, con il passare del tempo, si sfalda e crea pericolosi avvallamenti. Cosa succederà con le prossime piogge? Ritorneranno le buche? Uno scenario da scongiurare in tutti i modi. Ecco perché Palazzo degli Elefanti deve prendere adesso tutti i provvedimenti del caso o farli prendere alla ditte responsabile dei lavori".