Due auto cariche di mezzo quintale di droga: arrestato a Milano trafficante catanese

La guardia di finanza del comando provinciale di Catania, nell'ambito di indagini su un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, provenienti dalla Spagna e diretti nel nord Italia e in Sicilia, ha arrestato un 49enne originario di Giarre e residente a Mascali. Sequestrati circa 47 kg di droga, tra cocaina e hashish.

L'uomo, alla guida di un Suv, a Milano, durante una perquisizione dei militari del gruppo "Pronto Impiego" è stato trovato in possesso 12 kg di cocaina e 16 kg di hashish contenuti in un doppio fondo. In un'altra auto nella disponibilità dello stesso 49enne sono stati individuati e sequestrati 3 kg di cocaina e 16 kg di hashish.

L'arresto dell'indagato su richiesta della procura distrettuale etnea, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.