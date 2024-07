Traffico di stupefacenti, 31enne in carcere: deve scontare una pena residua di 3 anni 5 mesi

La polizia di Adrano hanno eseguito l’ordine di carcerazione per un cittadino adranita di 31 anni colpevole di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e del reato continuato e in concorso di detenzione e spaccio di stupefacenti. Condannato dalla Corte di appello, alla pena di 7 anni e 4 mesi, l’uomo è stato già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con successiva concessione degli arresti domiciliari in attesa di giudizio definitivo. Nel frattempo, il 31enne ha presentato un ricorso in Cassazione che, però, l’ha ritenuto inammissibile. Divenuta definitiva la sentenza, la Procura della Repubblica ha emesso l’ordine di carcerazione per il periodo residuo di 3 anni e 5 mesi, considerando il precedente periodo di custodia cautelare come pena già espiata. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione e dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania.