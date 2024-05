Traffico di droga sull'asse Germania-Sicilia: arresti anche a Catania

Quindici persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione antidroga denominata Albana eseguita da carabinieri del Ros coadiuvati, nella fase operativa, da personale dei comandi provinciali dell'Arma di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, la sostanza stupefacente arrivava dalla Germania a Barrafranca, tramite emigranti ennesi che vivono in quel Paese. Nei confronti degli indagati il gip di Caltanissetta, su richiesta della locale Dda, ipotizza a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish aggravata dalla disponibilità di armi. Tre di loro sono indagati anche per intestazione fittizia di beni, e a uno dei tre è contestata la disponibilità di armi e munizioni. Tra i destinatari dell'ordinanza cautelare anche due persone indagate per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tutti gli indagati sono destinatari della misura cautelare in carcere, tranne due sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Nell'ambito della stessa inchiesta la Dda di Caltanissetta ha emesso decreti di perquisizione in Germania, tramite un ordine di indagine europeo, nei confronti due indagati residenti a Colonia che sono stati eseguiti dalla locale Polizia criminale e Bka con la presenza anche di personale del Ros nell'ambito di un'avviata cooperazione internazionale sotto egida Europol. Le attività sono state supportate dalla Rete @ON finanziata dalla Commissione Ue.

L'indagine è prosecuzione dell'impegno della Procura di Caltanissetta e del Ros nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa della provincia di Enna. In questo contesto, il 4 dicembre 2021 il figlio di uno degli indagati in custodia cautelare veniva arrestato in Baviera proveniente da Colonia e diretto in Sicilia, poiché trovato in possesso di 300 grammi di cocaina. Secondo l'ordinanza del Gip dalle intercettazioni, sostenuta da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, forniva gravi indizi circa il collegamento di due degli indagati con posizioni di rilievo con elementi legati alla criminalità organizzata di Catania "Ognina-Picanello". Con la collaborazione di un nutrito gruppo di catanesi e con la complicità di una insospettabile intera famiglia di Barrafranca, sarebbe stata approntata una grossa

piantagione di Cannabis Indica in serra, con annessa raffineria, per la produzione di marijuana e hashish, stupefacente che, il 25 novembre 2022, è stato scoperto e sequestrato insieme ad un ingente numero di armi e munizioni clandestine.

Nel corso delle indagini, sono infatti state rinvenute numerose armi e munizioni clandestine:

1 fucile doppietta a canne mozze con calciolo modificato calibro 12, marca Gamba

modello Royal, con matricola abrasa;

1 pistola calibro 9 marca Star-Sa, fabbricazione spagnola, con matricola abrasa;

1 pistola senza marca, calibro 9, con matricola abrasa;

1 pistola marca Beretta modello 70, calibro 7,65, con matricola abrasa;

1 revolver marca Trada calibro 38, con matricola abrasa;

1 pistola modello Luger marca Fab 1516, con matricola abrasa;

1 carabina marca Winchester calibro 22 RL modello 250

1 carabina ad aria compressa marca Diana di fabbricazione tedesca modello

F134T05 Classic, calibro 4,5

3143 cartucce vario calibro;

ingente quantitativo di bossoli, ogive e polvere pirica con altro materiale per il

confezionamento di munizionamento di vario calibro.

