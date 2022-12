Traffico di droga su asse Sicilia-Calabria: base operativa anche a Catania

Un'agguerrita associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. E' quella smantellata dalla guardia di finanza di Messina che ha dato esecuzione a 61 misure cautelari: 48 indagati sono finiti in carcere, 6 ai domiciliari e per 7 è scattato obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Tutti promotori e partecipi di una strutturata organizzazione criminale dedita alla gestione di un lucroso traffico di sostanze stupefacenti sull'asse tra la Calabria e la Sicilia, che seguiva due canali in particolare. Un primo canale, molto più strutturato degli altri, anche per la documentata frequenza delle illecite consegne, aveva come basi operative Reggio Calabria e le roccaforti ndranghetiste di San Luca e Melito Porto Salvo. Qui, oltre all’utilizzo di sistemi di comunicazione criptati, in piena pandemia, considerate le stringenti restrizioni sulla circolazione di mezzi e persone, i fornitori calabresi provvedevano alla consegna dello stupefacente a Messina utilizzando autoambulanze. Un secondo canale, parallelo al primo, era riferibile a persone operanti a Catania, risultati attivi nel quartiere ad alta densità criminale di San Cristoforo del capoluogo etneo.

Le indagini, condotte dalle Fiamme gialle del Gruppo di Messina e dal Gruppo investigazione criminalità organizzata del Nucleo Pef della città dello Stretto, traggono origine da approfondimenti avviati su una delle principali piazze di spaccio del capoluogo, il quartiere di Giostra, noto per la significativa presenza di esponenti di spicco della locale criminalità organizzata, anche di matrice mafiosa. Disposto anche il sequestro di unità immobiliari, autoveicoli e motoveicoli, per un valore complessivo stimato di circa 500.000 euro. Inoltre, è emerso come 17 persone, dei 61 arrestati, risultassero percettori/beneficiari di reddito di cittadinanza.