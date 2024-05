Traffico illecito di rifiuti, tre persone denunciate e veicoli sequestrati

Un'operazione congiunta della sezione ambientale della polizia municipale e della polizia ha portato al sequestro di due veicoli e alla denuncia di tre persone per traffico illecito di rifiuti a Catania.

Nel corso dei controlli effettuati in viale Africa, gli agenti hanno fermato due automezzi che trasportavano rifiuti ferrosi e carcasse d'auto bruciate senza la necessaria documentazione per la loro tracciabilità. I conducenti sono stati sanzionati con un verbale di 3.200 euro ciascuno e denunciati a piede libero. I veicoli utilizzati per il trasporto illecito sono stati sottoposti a sequestro preventivo.

Sempre nell'ambito dell'operazione, in viale Odorico da Pordenone, è stato fermato un motocarro che trasportava circa 1.200 chili di rifiuti edili senza autorizzazione. Il conducente, un 43enne catanese, è risultato sprovvisto di patente, guidava un veicolo senza copertura assicurativa e privo di revisione, intestato a persona deceduta. Inoltre, il materiale trasportato era privo del formulario di identificazione.

Per queste violazioni, il motocarro è stato sottoposto a sequestro penale e il conducente è stato denunciato a piede libero per traffico illecito di rifiuti speciali e sanzionato con verbali amministrativi per un importo totale di 9.300 euro.

