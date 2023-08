Tragedia alla festa patronale di Militello: "Evitare dannose speculazioni"

"Il Comitato festa patronale Santissimo Salvatore e l'Arciprete Parroco don Luca Berretta, in un momento così delicato per la nostra Comunità parrocchiale e cittadina, invitano sommessamente cittadini, devoti e forestieri ad evitare sommarie ricostruzioni di quanto accaduto oggi, per non alimentare possibili inutili e dannose speculazioni e per il dovuto rispetto nei confronti del nostro stimato concittadino deceduto e delle persone coinvolte. Sono le parole diffuse in un comunicato ufficiale dal Comitato per la festa e del parroco don Luca Berretta a seguito dell'incidente durante i festeggiamenti del patrono di Militello che ha provocato la morte del 65enne Franco Carrera.

"Al contempo - si legge nella nota - si esonerano da responsabilità le ditte incaricate dell'accensione dei fuochi pirotecnici poiché la tragedia è stata causata dal lancio di un componente metallico di un cannoncino spara fettuccine ad aria compressa. Si chiede, infine, comprensione e delicatezza nella gestione di un evento imprevisto e imprevedibile in un giorno per noi così importante nonché rispettoso silenzio da parte di tutti e di ciascuno".

Le parole del vescovo

Tutta la comunità è sotto shock per la tragica morte di Carrera, come testimoniato anche dalle parole del primo cittadino di Militello, Giovanni Burtone e dal vescovo Calogero Peri: "È una tragedia quella che ha colpito in questo giorno di festa la nostra comunità - ha detto Burtone - Siamo sconvolti per il povero Franco. Le autorità competenti accerteranno le dinamiche e le eventuali responsabilità. Per noi c'è in questo momento solo dolore e costernazione".

"Desidero esprimere - ha scritto Peri - il mio sgomento per la tragedia che è avvenuta a Militello in Val di Catania in occasione dei festeggiamenti del SS. Salvatore. Sono profondamente turbato per quanto avvenuto, per ciò che riesco a immaginare nel momento più importante della festa e per quello che stanno soffrendo i parenti della vittima e delle persone coinvolte. Voglio che giunga a tutti l’espressione della mia solidarietà e vicinanza. Confido, però, in attesa dei dovuti accertamenti per evitare che quello che è accaduto possa ripetersi, nella consolazione che in simili circostanze sicuramente può venire solo da Dio.

"Come Vescovo della diocesi di Caltagirone - ha aggiunto - primo il mio profondo dispiacere anche per il brutto incidente che si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi a Caltagirone. Le parole sono impotenti e incapaci a rappresentare ed esprimere i nostri sentimenti. Un abbraccio fortissimo a tutti i feriti e ai loro parenti”.

In serata è arrivato anche il messaggio del vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino: "Porgo le mie condoglianze alla famiglia dell’uomo rimasto tragicamente ucciso oggi nel corso dei festeggiamenti del Santissimo Salvatore a Militello in Val di Catania - ha scritto su un post pubblicato sulla propria pagina Facebook - Un appuntamento sentito, atteso, aspettato, vissuto con fede e partecipazione, si è trasformato in un momento di dolore per l’intera comunità militellese".

L'inchiesta della Procura

Per fare luce sull'accaduto e accerta eventuali responsabilità la Procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta. Dopo la prima ispezione cadaverica effettuata ieri sul corpo di Franco Carrera, l'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro e la traslazione della salma all'obitorio cimiteriale, in attesa di ulteriori determinazioni. Dovrà invece probabilmente essere sottoposta a un intervento chirurgico la moglie del 65enne, che ha riportato lesioni a un gomito.