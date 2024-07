In via Grimaldi c'è un traliccio che rischia di crollare, ma nessuno interviene

Un traliccio dell'alta tensione, situato a poche decine di metri dal complesso Stella in via Grimaldi 7, nel quartiere di San Giorgio a Catania, è a rischio crollo. Il terreno argilloso alla base è quasi del tutto franato, provocando il cedimento del muro di cemento armato che recintava il complesso residenziale e fungeva da sostegno per la struttura in metallo. La richiesta di verifica e messa in sicurezza risale al 5 marzo scorso. Francesco Valenti, presidente del VI Municipio, si era rivolto agli assessori Alessandro Porto e Giovanni Petralia, rispettivamente responsabili della Protezione Civile e della Manutenzione, oltre che al gabinetto del sindaco, alla Direzione Manutenzioni e a Terna Spa, la ditta responsabile della struttura.

Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, ha riproposto e la questione, ancora iinsoluta. "Cosa è stato fatto da marzo ad ora? Perché nessuno dagli uffici assessoriali o dalle direzioni competenti ha dato risposta a questi cittadini? Ho effettuato - spiega Pellegrino - un sopralluogo qualche giorno fa e la situazione è effettivamente critica e non andrebbe presa sotto gamba. Chiedo agli assessori Alessandro Porto e Giovanni Petralia di provvedere immediatamente alla verifica delle responsabilità e delle competenze per poter dare risposte ai cittadini e garantire la sicurezza dell'area circostante", conclude Pellegrino. "Ringraziamo il vicepresidente Pellegrino per essersi prontamente attivato . Sono problemi quotidiani - dichiara Francesco Valenti - che non vanno dimenticati: le difficoltà di tutti i cittadini e di tutti i quartieri hanno la stessa importanza. Auspico che Terna e la Protezione Civile intervengano quanto prima per la messa in sicurezza del sito".