Tranciati i cavi della fibra ottica, problemi per i collegamenti ad internet

Intorno alle 17 di oggi, durante un intervento estraneo all'attività di Open Fiber, è stato provocato il taglio di alcuni cavi di fibra ottica all'altezza del civico 459 di viale Mario Rapisardi con ripercussioni su alcune migliaia di utenze cittadine collegate all'infrastruttura Ftth. Lo rende noto la societa' di telecomunicazioni. La gestione del disservizio è stata prontamente presa in carico da Open Fiber che ha inviato sul posto una squadra di tecnici per valutare l'entità del danno e risolvere la criticità nel più breve tempo possibile. "L'intervento è ancora in corso. Open Fiber intende comunque scusarsi con l'utenza, annunciando al contempo l'avvio delle necessarie azioni per rivalersi sui responsabili del disservizio", recita la nota della società.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.