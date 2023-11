Piazza Stesicoro, un sit in contro l'omotransfobia

Si terrà lunedì 20 novembre alle ore 17 e 30 in piazza Stesicoro, a Catania, la manifestazione in occasione del TDoR (Transgender Day of Remembrance - Giornata del ricordo delle persone transgender). Un appuntamento aperto a tutti coloro che si oppongono all’omotransfobia e che si battono per i diritti e l'uguaglianza dei cittadini, a prescindere dal loro orientamento sessuale. "Il TdoR, la giornata del ricordo delle vittime di transfobia è alle porte e noi siamo stanch? di commemorare i nostri morti e basta, è ora per noi di scendere in piazza. Noi crediamo che il ricordo - rendono noto gli organizzatori con una nota - consista sia nel mantenere viva la memoria di chi non è più al nostro fianco, le nostre sorelle e i nostri fratelli Trans, ma sia anche e soprattutto lottare in loro nome, perché sappiamo che se fossero ancora qui con noi scenderebbero anche loro in piazza. Queste sono le ragioni che ci spingono a rendere il TdoR prima di tutto una giornata di lotta, di rivendicazione e di conquista".