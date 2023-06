Consegnata la "nuova" piazza Beppe Montana: un campo di calcetto per i ragazzi di Trappeto

"Affidiamo simbolicamente ai ragazzi e ai bambini di San Giovanni Galermo, San Nullo e Trappeto nord la custodia di questa piazza dedicata a un concittadino vittima della mafia, affinché ne preservino il valore della bellezza contro il degrado, perché laddove c’è la bellezza c’è la vita coi suoi veri valori che è il presupposto per il riscatto della nostra città". Lo ha detto il sindaco Enrico Trantino consegnando alla città e per essa ai più piccoli, il completamento di piazza Beppe Montana. Un’area urbana dedicata al commissario di polizia ucciso dalla mafia, riqualificata dal Comune ed attrezzata con zone funzionali per attività sportive (calcetto, basket), parcheggio, spazi per il tempo libero, panchine "intelligenti". “Questo spazio è un esempio positivo di rigenerazione urbana -ha aggiunto Trantino- una vera e propria casa per i bambini che abitano nella zona, dove potranno giocare e vivere gli spazi pubblici in piena sicurezza, senza inseguire i tristi primati della violenza ma dedicandosi allo sport. Quello che è stato fatto non ha precedenti per la qualità e l’importanza delle realizzazioni e mi auguro che gli stessi ragazzi e i residenti sappiano prendersene cura”. Il sindaco ha ringraziato pubblicamente l’assessore Sergio Parisi e i dirigenti Fabio Finocchiaro e Paolo Di Caro per la spesa dei fondi comunitari e si è intrattenuto coi ragazzi e i bambini che hanno animato la consegna delle nuove strutture di San Giovanni Galermo, fermandosi per qualche attimo con l’assessore Parisi anche a condividere qualche lancio del pallone arancione verso il canestro.

"Questa di piazza Montana –ha detto l’assessore ai lavori pubblici e ai fondi comunitari Sergio Parisi -è solo la prima che del progetto dell’Amministrazione Comunale di Catania per la riqualificazione di libere aree e piazze, denominato “Catania Spazio Sport” che viene consegnata utilizzando i fondi del Pon. Altre lo saranno nel giro di poche settimane, grazie a un piano di interventi che sta riguardando tredici piazze e spazi comunali, in cui sono in fase di completamento lavori di rigenerazione urbana aventi le stesse finalità, green e sport". Tra i presenti alla consegna Gigi Montana, fratello del commissario di polizia ucciso dalla mafia, il presidente uscente del IV Municipio Erio Buceti insieme a vecchi e nuovi consiglieri di circoscrizione e comunali. Tra le realizzazioni della struttura anche una zona da passeggio e sosta per il tempo libero, un ampio parcheggio, tre aree a verde dotate di piante ornamentali, siepi, prato resistente provvisto di apposito impianto di irrigazione, la piantumazione di specie arboree antismog, percorsi ciclopedonali con colonnine di ricarica di monopattini e bici elettriche, elementi di arredo urbano smart, panchine e tavoli con trasformatore integrato per ricarica smartphone, tablet, connessione internet, moduli fotovoltaici.