Sorvegliato speciale acese trasferito al carcere di Ragusa

I carabinieri della stazione di Acireale hanno arrestato il 39enne acese Mario Cantarella, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, eseguendo un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Catania. L’uomo, già condannato per la violazione della misura di prevenzione, reato commesso a Rozzano, in provincia di Milano, il 26 settembre 2012, dovrà scontare una pena residua equivalente a tre mesi di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa.