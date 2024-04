Amts, garantito il trasporto pubblico il 1° maggio

"Per la prima volta nella storia dell’azienda, anche nella giornata del 1° maggio prossimo, festa dei Lavoratori, sarà garantito il servizio di trasporto pubblico locale in città". Lo conferma l’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania spa, che ha chiesto e ottenuto dai propri dipendenti "collaborazione, comprensione e spirito di servizio, come sempre hanno dimostrato e dimostrano anche in questa occasione".

Amts ha operato questa scelta nell’ambito delle direttive del comune di Catania, che ha potenziato le iniziative a favore del turismo in città. Si tratta, infatti, di garantire un servizio essenziale per migliaia di persone, tra cui molti turisti, che stanno scegliendo di visitare Catania. "Una dimensione turistica positivamente conquistata negli anni dal capoluogo etneo, che però richiede uno sforzo da parte di tutti, a cominciare da quanti garantiscono i servizi pubblici essenziali, come Amts", si legge nella nota.

Per questo, l’Azienda, attraverso il proprio amministratore unico, Giacomo Bellavia, ringrazia i lavoratori per l’impegno e l’attenzione dimostrati, nonché i sindacati, che si sono dimostrati sensibili al tema, consentendo di raggiungere anche un accordo in proposito. Per il 1° Maggio, dunque, l’Azienda ha proposto un programma di servizio festivo, analogo a quello esercitato nelle altre principali ricorrenze. Ultimo aspetto, non certo indifferente, un vero e proprio “cambio di mentalità”, che coincide con le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione dell’Azienda.

"Mai, infatti, si era verificata la realizzazione del servizio di trasporto pubblico il 1° maggio, segno di un cambiamento e di una maggiore consapevolezza del ruolo strategico che riveste AMTS nella vita di cittadini e turisti", conclude la nota. Per informazioni su orari e turni del 1° Maggio 2024, sarà possibile visitare il sito istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo: https://www.amts.ct.it/