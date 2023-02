Trasporto pubblico, servizio bus Ast a rischio in 14 comuni

"Trasporto urbano a rischio in 14 grossi centri siciliani, fra i quali c’è Caltagirone", lo scrive in una nota il Comune di Caltagirone. L’Ast, l’Azienda siciliana trasporti, che effettua l’importante servizio, ha infatti inviato un preavviso d'interruzione delle corse urbane a partire dal 1° marzo. Destinatari della comunicazione sono stati i Comuni di Acireale, Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, Carlentini, Chiaramonte Gulfi. Gela, Lentini, Milazzo, Modica, Paternò, Ragusa. Scicli e Siracusa.

La decisione è motivata con la grave crisi finanziaria e in mancanza di una rinegoziazione contrattuale delle condizioni del servizio di trasporto pubblico. Se non si registrerà una schiarita, nei 14 centri dell’Isola potrà presto configurarsi una situazione di grave disagio per coloro che fruiscono di questo servizio.

“Si tratta – dichiara ha dichiarato il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo - di una scelta drammatica, che rischia di determinare ricadute estremamente negative soprattutto sugli anziani della nostra città e su quanti altri fruiscono di questo servizio. Caltagirone ha una significativa estensione e le distanze fra centro storica e zona nuova della città implicano l’indispensabilità di un mezzo di trasporto. Senza dimenticare che le stesse caratteristiche della nostra città rendono assai utile il ricorso all’autobus e, quindi, al servizio di trasporto pubblico. Ecco perché – continua il sindaco di Caltagirone - chiediamo a gran voce il mantenimento del servizio, i cui costi non possono essere scaricati sui Comuni, già alle prese con gravi situazioni finanziarie”.

Un incontro con i sindaci dei 14 Comuni interessati dall’annunciato “taglio”, è stato promosso dall’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Alessandro Aricò per le 11 di martedì 7 febbraio, nei locali dell’assessorato, a Palermo.