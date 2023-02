Trasporti: da Fontanarossa nuovi voli Aeroitalia per Roma, Bergamo e Forlì

È la compagnia Aeroitalia il terzo vettore che da giugno farà la tratta tra la Sicilia, la Capitale, la Lombardia e altre regioni. Aeroitalia opererà i collegamenti Catania-Bergamo, Palermo-Roma, Catania-Roma, Catania-Forlì, Trapani-Forlì e Lampedusa Bergamo. "Mi auguro che gli altri vettori al momento presenti su queste rotte prendano atto della nostra iniziativa", ha dichiarato il presidente della regione Renato Schifani, durante la presentazione dei nuovi collegamenti da e per la Sicilia.

"Oggi è una buona giornata - ha aggiunto Schifani - abbiamo lavorato in silenzio nell'interesse dei siciliani per dare risposte che potessero rompere il patto illegittimo di questo cartello. Questo presunto cartello tra compagnie aeree ha portato a un aumento indiscriminato dei prezzi e che vogliamo contrastare con l'arrivo di nuovi vettori. Se nel corso delle festività pasquali registreremo ancora questi aumenti, quanto registrato servirà a irrobustire ulteriormente la nostra denuncia all'Antitrust. Speriamo che il verdetto arrivi il più presto possibile, ma intanto ci siamo attivati per coinvolgere nuovi vettori", ha concluso Schifani