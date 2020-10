Trasporti, Falcone: "Fermi i lavori della rotatoria nella tangenziale di Catania"

"Un lavoro che andava fatto in quattro-sei mesi si trascina stancamente da un anno e mezzo, comportando difficolta' al traffico gia' consistente lungo la tangenziale di Catania, deviazioni e tempi lunghi per gli automobilisti in direzione dell'Aeroporto Fontanarossa". Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, sul "cantiere Anas della nuova rotatoria per il miglioramento della connessione tra la tangenziale ovest di Catania e l'Asse dei servizi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'impresa che deve realizzare la rotatoria di raccordo per l'Asse dei servizi, a Bicocca - aggiunge - faccia ripartire subito il cantiere, oppure lasci l'opera. Nei lavori pubblici in Sicilia deve vivere un principio fondamentale: gli impegni assunti e i contratti devono essere rispettati. Di fronte a un quadro di sostanziale stasi del cantiere - prosegue l'esponente del Governo Musumeci - abbiamo chiesto al committente Anas di valutare la rescissione del contratto e il riaffidamento dell'opera. In questi mesi abbiamo fatto diversi incontri per trovare un punto di incontro, eppure l'impresa rimane su posizioni poco concilianti quando, invece, dovrebbe riprendere i lavori ed, eventualmente, far valere le proprie rimostranze nelle sedi opportune".