Trasporti, i progetti dell'Autorità portuale della Sicilia orientale al LetExpo di Verona

Trasporti, transizione energetica e sostenibilità, questi alcuni dei temi al centro del LetExpo, l’innovativo evento fieristico organizzato a Verona dall' Associazione logistica dell'intermodalità sostenibille. Il presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, interverrà al LetExpo durante un focus sulla portualità dal titolo “I porti del Mezzogiorno nello Scenario Mediterraneo”, moderato da Antonio Errigo Vicedirettore di Alis.

“Il bacino del Mediterraneo è centrale nello scenario marittimo internazionale e in ambito mediterraneo la Sicilia gioca un ruolo fondamentale quale snodo per i collegamenti fra l’Africa e il Nord Europa", spiega Di Sarcina. "Per questo motivo i porti di Augusta, Catania e Pozzallo, stanno investendo molto sul potenziamento della logistica e sulla transizione ecologica. Numerosi sono i progetti, alcuni in fase di sviluppo, altri già in cantiere, finanziati con il PNRR e i fondi complementari, per la creazione di strutture e servizi che aiutino a migliorare e aumentare la competitività dei tre scali nello scacchiere logistico internazionale”, conclude il presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale