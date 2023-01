Trasporti pubblici, cambio di gestione della Metro: altolà dei consiglieri di Prima l'Italia

I consiglieri comunali di Prima l’Italia hanno annunciato che depositeranno una interrogazione urgente al Commissario straordinario del Comune sull’operazione di trasferimento della gestione della metropolitana, attualmente gestita dalla Ferrovia Circumetnea, alla partecipata comunale - Azienda Municipale Trasporti Sostare - che sarebbe al vaglio del commissario Portoghese ed dei vertici di Amts. “Secondo alcuni lavoratori della Fce – spiegano gli esponenti di Prima l’Italia – costituisce un fatto del tutto inopportuno e fuori luogo coinvolgendo aspetti e questioni che non rientrano e non possono rientrare, in alcun modo, nelle competenze e responsabilità tanto del Commissario straordinario del Comune quanto dell’amministratore unico di Amts. Ed invero – aggiungono i consiglieri comunali - come evidente una simile attività rappresenta una scelta strettamente connesso a strategie di pianificazione, programmazione e valutazioni amministrative inconciliabili tanto con l’attività di gestione commissariale straordinaria in atto quanto con i compiti affidati ad Amts sulla base delle chiare indicazioni, fino ad oggi, espresse dal Consiglio comunale in materia di trasporto pubblico locale e di atti approvati in materia di trasporti e viabilità dalla giunta municipale. Invitiamo il Commissario e i vertici di Amts ad evitare fughe in avanti su questo argomento. L’eventuale trasformazione di Fce, prevista per legge va percorsa ma in un orizzonte temporale più ampio e collocabile dopo il 2026, quando saranno complete le opere di ampliamento della Metropolitana della Ferrovia Circumetnea, e, comunque, sulla base di atti di programmazione e pianificazione provenienti dai soggetti deputati, nei modi di legge e nel rispetto degli attori istituzionali coinvolti” concludono i rappresentanti a Palazzo degli Elefanti di Prima l’Italia