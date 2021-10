Trasporto abusivo di rifiuti: denunciato un 44enne

Nell’ambito della campagna promossa dal Comando Generale dell’arma dei carabinieri: “Controlli Su Strada del Trasporto dei Rifiuti”, il comando provinciale di Catania ha disposto nel capoluogo etneo e in provincia degli specifici controlli avvalendosi della preziosa collaborazione dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e del centro Anticrimine Natura dei carabinieri Forestali. In questa circostanza, i militari della stazione di Grammichele hanno denunciato un 44enne del posto perché ritenuto responsabile di gestione non autorizzata rifiuti pericolosi e trasporto di rifiuti pericolosi. L’uomo, in assenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, è stato sorpreso mentre trasportava i rifiuti a bordo della propria Ape Piaggio, quest’ultimi entrambi sottoposti a sequestro.