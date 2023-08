Giarre, come presentare domanda per lo scuolabus comunale

Il Comune di Giarre ha emanato un avviso pubblico relativo alle modalità per ottenere il trasporto degli alunni della scuola primaria (elementare) e secondaria di primo grado (medie inferiori) tramite gli scuolabus comunali e il trasporto extraurbano gratuito degli alunni della scuola secondaria di secondo grado (statale e paritaria), residenti nel Comune di Giarre e in condizioni di disagio socio-economico che, nell’anno scolastico 2023/2024, utilizzino un mezzo pubblico di trasporto per frequentare una scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, fuori dal Comune di residenza. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico scuolabus o extra-urbano devono presentare domanda o richiesta di rimborso inviando una pec alla mail protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it o all’ufficio protocollo di via Callipoli 81, mediante gli appositi moduli forniti dall’ufficio Politiche Scolastiche, disponibili sul sito internet istituzionale del Comune.