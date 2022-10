Porto, arrestato un corriere che trasportava hashish e marijuana

I finanzieri del comando provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti, realizzati lungo i punti di maggiore afflusso di persone e mezzi diretti verso il capoluogo etneo, hanno tratto in arresto un corriere che, a bordo di un Tir, trasportava circa 12,5 chili di hashish e 8,5 di marijuana. In particolare, i militari etnei, con l’aiuto di unità cinofile della compagnia Pronto Impiego, hanno sottoposto a controllo, presso l’area portuale di Catania, un autoarticolato condotto da un uomo, nativo di Roma e residente a Trecastagni. La reazione nervosa dell’autista ha convinto gli operanti a effettuare una perquisizione dell'uomo e del relativo autocarro.

Le accurate e approfondite attività di ricerca hanno così permesso di ritrovare e sequestrare, nascosti nel vano porta attrezzi del rimorchio, 12,5 chili di hashish e 8,5 kg di marijuana - verosimilmente destinati alla locale piazza di spaccio etnea - e di trarre in arresto il corriere. La sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, qualora messa in commercio al dettaglio, avrebbe comportato un provento illecito complessivamente pari a circa 165 mila euro. In esito all’attività della guardia di finanza di Catania, il Gip presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto del corriere, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro delle attività poste in essere dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania volte alla repressione della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, delle fasce più deboli della popolazione.