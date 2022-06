Stop ai mezzi pubblici gratis per forze dell'ordine e militari, la Regione: "Risolveremo presto"

Dal primo luglio stop ai mezzi pubblici gratis per le forze dell'ordine, i militari e i vigili del fuoco. La Regione ha sospeso la convenzione che, da un paio d'anni, permetteva al personale della difesa e della sicurezza di usufruire del servizio. Il motivo? "L’esaurimento delle risorse finanziarie destinate a tale intervento", scrive il dirigente generale dell'assessorato della Mobilità, Fulvio Bellomo, nella nota firmata lo scorso 13 giugno.

Protestano i sindacati. "Abbiamo provveduto - fa sapere Siamo Esercito - a inoltrare alle autorità regionali una richiesta urgente di incontro per avere garanzia che la convenzione riprenda non più tardi del prossimo autunno, a seguito dell'approvazione del nuovo bilancio regionale". "Apprendiamo con grande rammarico e preoccupazione che la Regione Siciliana sta sospendendo la grautuità dei trasporti pubblici per le forze armate, di polizia e vigili del fuoco". Così Salvatore Vecchio, presidente regionale del sindacato Itamil. "A nome di tutti gli iscritti - aggiunge Vecchio - chiedo al governo Musumeci e all’Ars un intervento immediato nei confronti degli appartenenti al comparto della difesa e della sicurezza. Auspichiamo una risposta celere per non penalizzare il personale impegnato a tutela della collettività".

A fine gennaio l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone, aveva annunciato che l'esenzione per forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco, ripristinata dal governo Musumeci nel 2020, sarebbe stata confermata anche per il 2022. Dopo sei mesi però i soldi sono finiti.

E adesso lo stesso Falcone chiarisce: "La copertura si è esaurita perché la misura ha avuto successo. Da qui lo stop annunciato dal dirigente dal primo luglio. Noi nel frattempo rimpingueremo lo stanziamento che garantisce i biglietti gratis per i trasporti pubblici su gomma a militari, forze dell’ordine e vigili del fuoco in Sicilia. Entro i primi di luglio, in occasione del prossimo assestamento di bilancio, integreremo il capitolo - spiega anche Falcone - con un altro milione di euro, riducendo al minimo il periodo di sospensione e garantendo la prosecuzione di questa esenzione, da noi ripristinata dopo tanti anni. Intanto, sempre da luglio, estenderemo i biglietti gratuiti anche al trasporto ferroviario grazie all’accordo con Trenitalia e ad ulteriori fondi destinati a ciò dal governo Musumeci. La Regione è grata all’impegno di tutti i lavoratori in divisa per garantire la sicurezza di tutti”.