Trecastagni ricorda il passaggio dei santi martiri Alfio Filadelfo e Cirino

Oggi, domenica 5 settembre, per la ricorrenza del passaggio dei santi martiri Alfio Filadelfo e Cirino da Trecastagni, il complesso bandistico orchestra di fiati "Etna ensemble" di Trecastagni ha deposto un mazzo di fiori presso l’altare del martirio, alla presenza del parroco Don Orazio Greco. “Anche se con una piccola rappresentanza, ma rigorosamente in divisa, tenevamo ad essere presenti. L’impossibilità di poter essere regolarmente attivi con le nostre attività musicali in questo periodo di pandemia, non ci ha tolto l’entusiasmo. Tenevamo ad essere presenti e poter omaggiare i nostri amati Santi Martiri”