Trovati oltre tre chili di marijuana nel bagagliaio di una vecchia auto

I militari della sezione operativa della compagnia di Giarre, supportati dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi e dallo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un pregiudicato 41enne di Giarre nella frazione di Nunziata di Mascali per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri hanno scoperto che l’uomo deteneva presso la sua abitazione una notevole quantità di sostanza stupefacente pronta per essere spacciata. Dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, gli investigatori hanno pianificato un dispositivo operativo con due squadre: una per la cinturazione, per prevenire ogni possibilità di fuga, e un’altra per fare irruzione nell’abitazione.

All’alba, è scattato il blitz. I carabinieri, entrati nell’alloggio, hanno subito bloccato l’uomo, che ha mostrato segni di nervosismo e ha strattonato ripetutamente i militari nel tentativo di impedir loro l’accesso alla casa. Durante la perquisizione, i militari hanno notato un filo elettrico che, uscendo da una finestra, passava sui tetti fino a un garage, all’interno del quale, vi era custodita una vecchia autovettura.

Perquisendo anche questo locale e l’auto al suo interno, i carabinieri hanno trovato oltre 3 chili di marijuana nel bagagliaio e tre piante di cannabis poco distante dal veicolo.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato la misura e disposto il suo trasferimento presso la casa circondariale di piazza Lanza.