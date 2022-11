Mascalucia, tutto pronto per la consegna di tre nuovi defibrillatori

Da giovedì 10 novembre, il Comune di Mascalucia avrà altri tre defibrillatori comunali, in aggiunta ai tre già presenti di fronte alle Chiese di San Vito, Madre e di Massannunziata. Si tratta di dispositivi, la cui presenza è determinante per salvare vite umane in caso di emergenza” Così il Sindaco del Comune etneo Vincenzo Magra, a ridosso della cerimonia di donazione dei nuovi dispositivi salvavita che verranno posizionati in altrettanti punti strategici del territorio: all’Istituto comprensivo “Giuseppe Fava”, al Parco di Monte Ceraulo e alla Villa Comunale.

Il progetto dal nome “Salviamo una vita” è lanciato da M&M Project Italia d’intesa con il Comune di Mascalucia ed è stato reso possibile, grazie ad un’attività di sponsorizzazione che ha coinvolto diverse aziende di Mascalucia. “La nostra società dona i defibrillatori grazie agli sponsor - afferma Domenico Mangrella, titolare di M&M Project Italia- ma è indispensabile la sinergia con le comunità e il Comune di Mascalucia è da sempre tra gli enti più attenti e sensibili alle necessità della propria cittadinanza. Il prossimo 24 novembre, inoltre, nella sede locale della Croce Rossa Italiana si terrà un corso di formazione per l’utilizzo di primo intervento dei defibrillatori”. Ad essere dotato del primo dei tre defibrillatori sarà l’istituto comprensivo “Giuseppe Fava” con la consegna ufficiale alle ore 10.00 del 10 novembre, alla presenza del Sindaco Magra dell’Assessore alla Salute Raffaele Gibilisco, dell’Amministrazione Comunale, di Domenico Mangrella, titolare di M&M Project Italia e di alcuni sponsor.

“Sul territorio, - sottolinea l’Assessore Gibilisco -, oltre a quelli comunali, sono presenti anche altri defibrillatori appartenenti ad enti privati ed associazioni. A differenza dei precedenti, i tre nuovi defibrillatori sono dotati di piastre pediatriche per la sicurezza dei bambini”. Alle ore 18.30, il primo cittadino interverrà alla cerimonia che si svolgerà all’Auditorium Comunale con la consegna di un attestato di merito agli sponsor del Progetto "Prevenzione & Vita". Tra i presenti anche l’assessore alla Pubblica Istruzione, Marilena Caruso. A seguire un momento musicale eseguito dai testimonial del progetto, la Mezzosoprano, Sonia Maria Fortunato e il Maestro Alistair Sorley. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza.