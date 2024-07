Trecastagni, decima edizione del premio letterario nazionale "Ercole Patti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Sette personalità di profilo internazionale, da legare al nome dello scrittore e drammaturgo Ercole Patti, per un premio che vuole favorire il recupero e la promozione della Cultura e dell’Identità siciliana. Tutto è pronto per la decima edizione del “Premio Letterario nazionale Ercole Patti” che si terrà a Trecastagni (Catania) venerdì 19 e sabato 20 luglio, organizzato dall’amministrazione comunale. Sarà piazza Aldo Moro, nel cuore della cittadina tanto cara allo scrittore e drammaturgo catanese che qui villeggiava, ad ospitare le due serate della manifestazione che si aprirà, come di consueto, con i reading dei racconti partecipanti al Concorso letterario. L’indomani la serata di gala, condotta dalla giornalista Michela Giuffrida, che vedrà schierato un “settebello” d’eccezione.

Ad aggiungersi al già prestigiosissimo palmares del Premio saranno infatti: David Coco, attore versatile, che spazia agevolmente dalla tv al cinema, protagonista di numerose serie televisive care al grande pubblico; Leo Gullotta, interprete internazionale dalla carriera pluridecennale che lo ha visto attore, doppiatore, comico, imitatore; il giornalista Roberto Gueli, condirettore della Tgr Rai nazionale e presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia; Gianna Fratta, direttrice d’orchestra dai tanti primati, prima donna a dirigere i Berliner Symphoniker, direttrice artistica di Taormina Arte; Giuseppe Di Pasquale, regista prediletto di Andrea Camilleri e direttore artistico del Barbablù Fest di Morgantina; Giulia Fiume, attrice poliedrica, protagonista della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”; Giovanni Valentini, giornalista e scrittore, già direttore di L’Europeo e di L’Espresso, tra i fondatori del quotidiano La Repubblica, al quale verrà consegnato il premio alla carriera. La rosa dei premiati spazierà, come sempre, dalla letteratura al giornalismo, dalla musica al cinema, dal teatro alla televisione e il Gala del decennale sarà l’occasione per incontrarli e conoscerli più a fondo grazie al talk che, come ogni anno, è la formula scelta per la serata-evento del 20 luglio.

Ospite straordinario, con diverse “incursioni” durante la premiazione e, successivamente, uno spazio di intrattenimento onemanshow, sarà Sasà Salvaggio, esilarante inviato di Striscia la Notizia. Motore instancabile della manifestazione è Cirino Torrisi, già vicesindaco a Trecastagni tra il 2008 e il 2013, oggi consulente per le Attività culturali del Comune e direttore artistico del Premio Ercole Patti, da lui varato nel 2009. “Il premio – spiega Torrisi - è intitolato a Ercole Patti, illustre e raffinato romanziere siciliano, apprezzato soprattutto per le sue capacità narrative, teatrali e cinematografiche, scomparso nel 1976, la cui famiglia era originaria di Trecastagni. Con la manifestazione, Trecastagni vuole rendere omaggio ad un uomo che portò lustro alla sua terra e la fece conoscere ai maggiori artisti a livello nazionale. Ringrazio il sindaco dott. Giuseppe Messina che dal 2008 organizza con me questo evento che ormai ha superato i confini nazionali”. Tra i premiati delle precedenti edizioni ricordiamo: Luca Parmitano, Emma D’Aquino, Vincenzo Cerami, Claudio Gioè, Maria Grazia Cucinotta, Roberta Torre, Donatella Finocchiaro, Gaetano Savatteri, Ester Pantano, Pietrangelo Buttafuoco, Giuseppina Torregrossa, Marcello Sorgi, Felice Cavallaro, Matteo Collura, Pippo Pattavina, Costanza Di Quattro, Domenico Centamore, Simonetta Agnello Hornby, Roberto Andò, Ida Carrara, Tuccio Musumeci, Guia Jelo, Antonello Piraneo, Andrea Tidona, Miriam Leone e Cristina Cassar Scalia.