Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri, arrestato

E' finito in manette un 37enne che a Trecastagni vessava da tempo la moglie con violenze e soprusi di ogni genere. A porre fine al vortice di violenza i carabinieri. La donna, di 44 anni, non aveva mai denunciato per paura: nel 2019 aveva anche subito la frattura di diverse costole.

Una chiamata anonima ha avvisato i militati dell'ennesima aggresione in atto in via Dei Castagni ed è intervenuta una pattuglia che appena arrivata sul posto ha sentito provenire dalla casa le grida dell’uomo e il pianto a dirotto della vittima . Entrati nell’immobile, i militari si sono visti affrontare dal marito che ha inveito contro di loro: "Qui siete a casa mia…andate fuori, non vi ha chiamato nessuno. Ci vuole un mandato…. non potete entrare senza il mio permesso: levati la divisa e ci vediamo fuori, così vediamo cosa sei capace di fare". Il 37enne ha poi aggredito i carabinieri e l'intervento del comandante della stazione ha calmato i bollenti spiriti dell’uomo, mentre i militari ponevano in sicurezza la vittima emotivamente provata dall’ennesima aggressione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna, visitata dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Acireale, ne avrà per dieci giorni. Il marito si trova ai domiciliari a casa di un familiare.