Trecastagni, oltre un milione di euro dalla Regione per il restauro di Palazzo Di Giovanni

“Oltre un milione e 200mila euro da investire sul recupero di un gioiello architettonico dell’area etnea. Il Governo Musumeci ha mantenuto l’impegno a finanziare la ristrutturazione e il restauro del seicentesco Palazzo dei Principi Di Giovanni, nel Comune di Trecastagni. Al sindaco Giuseppe Messina abbiamo consegnato il decreto, concordando una tabella di marcia stringente per affidamento e avvio di lavori attesi da decenni. Oggi la Regione Siciliana, grazie al risanamento messo in atto dal nostro Governo, diventa protagonista della riqualificazione urbana in tutti i Comuni di Sicilia attraverso interventi infrastrutturali ad ampio raggio e di varia natura”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito della firma sul decreto di finanziamento da un milione 250mila euro per il restauro e la valorizzazione di Palazzo Di Giovanni a Trecastagni, nel Catanese.

