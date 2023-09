Trecento ristoratori siciliani puntano sulla formazione per superare le sfide del settore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il mondo della ristorazione siciliana riparte dalla formazione. Circa 300 ristoratori da tutta la Sicilia si daranno appuntamento il 25 settembre prossimo all’Hotel NH Parco degli Aragonesi di Catania in occasione di "Pienissimo Tour", evento gratuito per approfondire il tema del marketing specifico per il settore della ristorazione. Sono sette le date dell'edizione 2023 del "Pienissimo Tour", che toccherà altrettante città italiane (Padova, Milano, Torino, Salerno, Roma, Catania, Cagliari). Tre ore di formazione con Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini, Ceo e creatore di Pienissimo, azienda attiva nel campo della formazione di imprenditori della ristorazione, e massimo esperto italiano nel campo del marketing a risposta diretta per il settore della ristorazione, con oltre 30mila libri venduti. L'evento è rivolto a titolari di pubblici esercizi con somministrazione, possessori di strutture ricettive e attività a contatto con il pubblico, possessori di locali, ristoranti, bar, pizzerie, hotel, pasticcerie. "Pienissimo Tour" nasce con uno scopo ben preciso: fornire agli imprenditori della ristorazione tutti gli strumenti e le competenze necessarie a sviluppare e mettere in campo strategie di marketing efficaci in grado di fornire risposte alle sfide sempre più complesse e numerose che il mondo della ristorazione è chiamato ogni giorno ad affrontare. Un mercato spietato e continuamente soggetto a cambiamenti e trasformazioni, una concorrenza agguerrita, il caro bollette. E poi ancora: la difficoltà nel reperimento di personale qualificato, l'impennata del prezzo delle materie prime che rischia di assottigliare i fatturati, un'inflazione galoppante che ha ridotto la capacità di spese dei clienti. Criticità che rischiano di mettere in ginocchio moltissime realtà imprenditoriali, ma di fronte alle quali i ristoratori della rete 'Pienissimo' hanno deciso di reagire sfruttando la leva del marketing a risposta diretta. Di seguito il link per iscriversi gratuitamente all’evento: https://pns.sm/tourcatania "Per troppo tempo - spiega Giuliano Lanzetti - i ristoratori sono rimasti barricati nelle loro cucine: troppo impegnati a 'girare il sugo', come si dice in gergo, dimenticando però che là fuori esiste un mercato in continua evoluzione che risponde a regole ben precise. L’infrasettimanale scarico, i cui costi divorano i guadagni del fine settimana; un numero di clienti inferiore a quello che ti servirebbe per lavorare a pieno ritmo con il tuo locale; personale non collaborativo che si limita – quando va bene – a svolgere il compitino: oggi sono questi alcuni dei problemi che rendono complicata la vita dell'imprenditore della ristorazione. La chiave per riempire a comando il proprio locale, decidendo le sorti dell'impresa indipendentemente da fattori esterni, è legata fondamentalmente allo sviluppo e all'apprendimento dei meccanismi del marketing specifico per la ristorazione. Esso consente di trasformare il locale in un brand riconosciuto, generando abbondanza di clienti e aumentando il valore della spesa media di ogni cliente".