Tremestieri, si rinnova la Giunta dell'amministrazione Rando

In seguito alle dimissioni dell'Assessore Marcello Testa per motivi lavorativi, subentrano in Giunta due nuove figure, consentendo di completare la rosa di cinque assessori spettanti all'ente. Entra pertanto nella compagine amministrativa il professor Benedetto Torrisi, docente di Statistica Economica presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania, nonché presidente di due comitati civici. La nomina della dottoressa Annalisa Iacona, laureata in Giurisprudenza e Scienze Politiche, mediatore civile e commerciale della Camera di Commercio, costituisce la quota rosa di questa compagine.

Presenti alla cerimonia di nomina, insieme al Sindaco, alla Giunta e al vice presidente del Consiglio Santo Nicosia in rappresentanza del Consiglio Comunale, anche il vice coordinatore regionale della Lega e Sindaco di Motta Sant'Anastasia Anastasio Carrà, l'Assessore di Motta Sant'Anastasia Piero Lipera e Marco Corsaro in rappresentanza del coordinatore provinciale di Forza Italia e Assessore regionale Marco Falcone. "Sono molto contento per questi nuovi ingressi nella nostra Giunta - ha dichiarato il Sindaco Rando - Si tratta di figure professionali e qualificate che, se pur sul finire del mandato, potranno dare un contributo in grado di estendere i suoi effetti anche per gli anni successivi, grazie ad una attenta programmazione delle azioni amministrative. Nel dare il benvenuto ai nuovi assessori, tengo particolarmente a ringraziare l'assessore Marcello Testa per il suo contributo e per il lavoro portato avanti in questi anni, apprezzando la sua volontà di continuare ad impegnarsi con questa amministrazione a titolo gratuito, compatibilmente con gli impegni di lavoro."