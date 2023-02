Tremestieri etneo, giovane incensurato arrestato per spaccio di erba

I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato per spaccio, a Tremestieri etneo, un giovane incensurato. Il ragazzo, un ventenne del luogo, è stato beccato, dai militari in servizio di avvistamento, nelle vicinanze del parchetto comunale di via Dei Giardini. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri è stato l'andirivieni di una Renault Scenic nella zona del parchetto comunale. I militari hanno fermato l'auto sospetta con a bordo quattro giovani, uno dei quali è stato trovato in possesso di due bustine di plastica contenenti marijuana e 60 euro. I militari, a questo punto, hanno detto al giovane che sarebbe stato necessario effettuare una perquisizione domiciliare. Davanti a tale prospettiva il ventenne ha rivelato di tenere a casa altra droga. Il giovane ha poi consegnato ai militari uno zaino contenente una busta con marijuana sfusa, bustine per la suddivisione della droga in dosi, materiale per il confezionamento e due bilance di precisione, nonché un ulteriore sacco al cui interno hanno rinvenuto 13 involucri con marijuana per un peso così complessivo di 75 grammi. Il giovane spacciatore è stato l’arrestato.