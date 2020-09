Tremestieri, Santi Rando replica a Nicosia: "No a sterili polemiche"

In merito alle dichiarazioni formulate dal candidato Sindaco Santo Nicosia il Sindaco di Tremestieri Santi Rando risponde con una nota che alimenta ulteriormente il dibattito. " La notizia della positività al Covid-19 di un cittadino che è candidato alla carica di Sindaco, ritenuto che in tale qualità egli abbia incontrato una grande quantità di persone, ha comportato il mettersi in moto di una macchina organizzativa a tutela della salute pubblica. Al Sindaco, infatti, compete il ruolo di ufficiale sanitario e in tale veste è tenuto a garantire e tutelare la salute dei suoi concittadini. Ci siamo, pertanto, subito attivati, di concerto con l'Asp, per realizzare una postazione dedicata all'effettuazione dei tamponi a tutti coloro che fossero entrati in contatto col Signor Nicosia e si trovassero,pertanto, nel dubbio di aver contratto il virus. La postazione è anche oggi attiva presso l'Asp di via Palmentazzo e i medici riescono a fornire l' esito del tampone entro 15 minuti appena. Spiace constatare che la tempestività con cui l' amministrazione si è attivata abbia irritato il candidato sindaco in questione che forse avrebbe voluto, senza competenza alcuna, intestarsi la gestione della procedura sanitaria attivata. Non è mia intenzione innescare sterili polemiche con un cittadino che si trova nella condizione di "paziente" e a lui ho formulato da subito sinceri auguri di pronta guarigione. Desidero semplicemente invitare il signor Nicosia a concentrarsi più produttivamente a ricordare se è uscito in paese e chi ha eventualmente incontrato nei giorni antecedenti alla giornata di sabato, in cui ha dato comunicazione ufficiale circa la sua positività alla malattia". Qualsiasi comunicazione o informativa in merito alla procedura sanitaria in atto continuerà ad essere data alla cittadinanza esclusivamente attraverso i canali ufficiali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.