Tremestieri, riduzione della carreggiata in via Marconi: i residenti temono code con l'apertura delle scuole

Da diverse settimane la via Guglielmo Marconi di Tremestieri presenta un restringimento di carreggiata a causa di un edificio pericolante che è stato puntellato per evitare crolli. Si tratta di un'arteria di collegamento molto trafficata ed in zona sono presenti tre istituti scolastici. I residenti temono quindi che, con l'inizio del nuovo anno scolastico, possano verificarsi degli ingorghi e chiedono interventi per un piano alternativo della viabilità