Infrastrutture, Fs - Rfi: aggiudicati lavori per 1,2 miliardi sulla linea Catania- Palermo

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina, al consorzio di imprese composto da Webuild (capofila), Ghella, Seli Overseas e TunnelPro.

L'appalto ha un valore di circa 1,2 miliardi di euro, finanziati anche con fondi Pnrr. Gli interventi consistono nella realizzazione di 27 chilometri di nuovo tracciato in variante rispetto alla linea attuale, con circa 3 chilometri di viadotti e 4 gallerie per 20 chilometri totali. Il progetto prevede anche il rinnovo della stazione di Caltanissetta Xirbi e la realizzazione del posto di movimento di Villarosa.

Per il completamento dell'opera è stato nominato come Commissario Straordinario di Governo Filippo Palazzo. Al termine dei lavori lungo tutto l'asse Palermo - Catania sarà possibile viaggiare tra le due città in meno di due ore. Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono comunque previste già prima di tale data, grazie all'attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Gli interventi programmati, inoltre, miglioreranno le interconnessioni con le aree interne della Sicilia, consentiranno l'aumento della capacità dei treni passeggeri e merci sulla linea e incrementeranno gli standard di regolarità e puntualità dei treni.