Tribunale, un dipendente e un giudice positivi al coronavirus

Ci sono 2 casi positivi al Tribunale di Catania, a darne notizia è stato il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania con una nota pubblicata sulla pagina Facebook: “Abbiamo appreso che il giorno 13 ottobre scorso un dipendente dell'ufficio del Giudice di Pace Penale di Catania è risultato positivo al Covid19 ed è stato posto in quarantena. Anche un giudice onorario in servizio presso la Quinta Sezione Civile del Tribunale, tre giorni addietro, è risultato positivo al Covid19 ed è stato posto in quarantena. L'ultima udienza tenuta da quest’ultimo risale al 25 settembre scorso. In entrambi i casi sono state allertate le Autorità competenti”.

