L'Anm di Catania tuona: "Servono uffici adeguati per il tribunale dei minori"

Uffici più adeguati per lo svolgimento delle attivita' giudiziarie che riguardano i minori. E' la richiesta fatta dalla giunta esecutiva sezionale della corte di appello di Catania: "La Giunta Distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati - dice il presidente Antongiulio Maggiore - preso atto dello stato di estremo degrado in cui attualmente versano i locali di via Franchetti in cui hanno sede il tribunale e la procura per i minorenni, insufficienti e, comunque, non adeguati allo svolgimento, in modo dignitoso e sicuro, della delicata attività giudiziaria cui l'ufficio giudiziario è preposto, auspica che vengano al più presto assunti i provvedimenti necessari affinche' sia trovata una collocazione piu' idonea per la realizzazione di una cittadella giudiziaria dedicata alla giustizia minorile. La Giunta seguirà con attenzione, attraverso l'osservatorio per l'edilizia giudiziaria e le condizioni di lavoro di recente istituzione, lo stato dell'edilizia giudiziaria nel distretto di CATANIA affinché siano sempre garantite ai magistrati, agli avvocati e a tutti gli operatori del settore giustizia condizioni di lavoro dignitose e sicure".