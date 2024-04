Nuova sede per il tribunale dei minori, la soluzione è l'Ipab "Regina Elena"

Sopralluogo questa mattina dell’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano, nei locali dell’Ipab Regina Elena. Presenti anche Filippo Pennisi, presidente della Corte d'Appello di Catania, Roberto Di Bella e Carla Santocono, rispettivamente presidente e procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori, e Venerando Cacciola, commissario straordinario dell’Ipab. L’ipotesi, infatti, è quella di destinare i locali di via Cifali al nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

"L'ente - dice Albano - ha un'ubicazione strategica, trovandosi nel centro cittadino ed è ideale per poter ospitare il tribunale dei minori. Il governo regionale è impegnato a imprimere una svolta alla trattativa che è in corso da anni con un chiaro esempio di intesa e collaborazione tra istituzioni pubbliche che hanno a cuore la collettività e le fasce deboli, quali sono i minori, per la realizzazione di un progetto comune".