"Troppi turni notturni e richiesta di stabilizzazione", assemblea dei lavoratori Amazon

La Filt-Cgil e il Nidil Cgil di Catania, hanno indetto per lunedì 29 aprile dalle ore 2 alle ore 6 del mattino, un’assemblea dei dipendenti e dei lavoratori in somministrazione del magazzino Amazon di Catania. Per i sindacati Cgil l’assemblea è necessaria per concordare insieme ai lavoratori e alle lavoratrici “tutte le azioni necessarie a trovare una soluzione all’eccessivo numero di turni notturni richiesti dall’azienda e per ottenere la stabilizzazione dei lavoratori in regime di somministrazione. La quantità dei turni notturni, non è in linea con quanto stabilito dal contratto di settore e dalle norme sulla sicurezza dei lavoratori”.