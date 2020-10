Trova un portafogli in aeroporto e prende i soldi prima di restiruirlo, scatta la denuncia

Gli agenti della polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania hanno denunciato in stato di libertà alla Procura etnea un passeggero in partenza, C.E. di 24 anni, responsabile del furto di un portafoglio. Dopo aver trovato il portafoglio smarrito poco prima da un altro passeggero anch’esso in partenza dallo scalo aereo etneo, anziché consegnarlo al personale della sicurezza presente sul posto, se ne è impossessato raggiungendo le toilette in sala partenze per prendere il denaro contenuto all’interno. Poco ha inscenato un finto rinvenimento all’interno del bar situato nella stessa sala partenze, consegnandolo, ormai privo delle banconote, al personale dipendente dell’esercizio commerciale.

